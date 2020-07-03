Нью-Йорк, США, , 03:36 — REGNUM В США гражданку Великобритании ГилейнМаксвелл могут осудить на срок до 35 лет в случае признания её соучастницей преступлений покончившего с собой финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Об этом 2 июля со ссылкой на служебную информацию прокуратуры сообщает телекомпания ABC.

Из служебной записки об аресте Максвелл в штате Нью-Гэмпшир следует, что прокуратура требует оставить бывшую любовницу Эпштейна под стражей до судебного разбирательства, поскольку уверена в намерении обвиняемой при любой возможности скрыться от правосудия.

Своё мнение прокуратура аргументирует тем, что за последние три года Максвелл регулярно применяла различные приёмы для того, чтобы скрываться от властей. В том числе, используя три паспорта и значительные наличные денежные средства не менее 15 раз совершала международные перелеты.

Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, владевшего старейшим издательством Macmillan. По заявлению прокурора Одри Стросс, она состояла в близких отношениях с Эпштейном и находила будущих жертв для своего любовника, которых используя психологические приёмы и богатый жизненный опыт склоняла к предоставлению нужным людям сексуальных услуг.

После задержания Максвелл не стала оспаривать правомочность своего ареста и переводится для проведения судебного разбирательства в Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер Джеффри Эпштeйн в 2008 году пошёл на сделку со следствием и признал свою вину в склонении несовершеннолетних лиц к занятиям проституцией. Тогда он провёл в заключении 13 месяцев, его обязали выплатить компенсацию своим жертвам. В начале июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан. В ходе обыска у него были обнаружены фотографии обнажённых несовершеннолетних девушек.10 августа 2019 года Эпштейн был найден мёртвым в американской тюрьме, где содержался по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними. Как было доказано расследованием ФБР, он покончил с собой.

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