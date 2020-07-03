Иерусалим, , 02:59 — REGNUM Число активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Израиле достигло 9176, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Отмечается, что это рекордный показатель с 21 апреля. При этом за 2 июля в стране выявили 790 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Израиле подтвердили 27 047 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время 265 пациентов находятся в медучреждениях и получают лечение. Из них 65 в критическом состоянии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с ростом числа зараженных не исключил возвращения карантинных мер в стране.

«Данные по заражениям ясны, они не оставляют нам выбора. Мы должны вернуть ограничения, чтобы снизить рост», — заявил он.