Хабаровск, 3 июля 2020, 02:49 — REGNUM В Хабаровском крае на вечер 2 июля выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 21 пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительства региона.
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Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 4300 носителей коронавируса, 2182 человека выздоровели, скончались 29 пациентов вследствие тяжёлой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний.
В стационарах и амбулаторно находятся 2089 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались 34 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 3904.