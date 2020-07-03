Тегеран, , 09:16 — REGNUM 2 июля международный заместитель иранского штаба по контролю над наркотиками заявил, что за последнюю неделю иранская антинаркотическая полиция конфисковала в стране более 18 тонн запрещенных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Насер Аслани сделал эти замечания, заявив, что 18 220 килограммов незаконных наркотиков, состоящих из 15 847 килограммов опиума и 1152 килограммов гашиша, 403 килограммов героина, 591 килограмма кристалла, 163 килограммов травы и 64 килограммов других видов наркотиков, были изъяты полицейскими силами по всей стране за последнюю неделю.

«Этот показатель свидетельствует о 68-процентном росте по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (10 257 кг)», — отметил он. По словам Аслани, в провинции Тегеран было произведено 22 процента конфискации наркотиков.

Далее он подчеркнул, что за тот же период сотрудниками полиции было арестовано 3512 контрабандиста и изъято 271 транспортное средство и некоторое количество боеприпасов.

Сообщается, что на 5 иранских провинций, включая Систан и Белуджистан, Южный Хорасан, Керман, Бушер и Хормозган, приходится 55 процентов еженедельных конфискаций наркотиков.