Тегеран, , 09:26 — REGNUM 2 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 148 человек погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 11 106. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 148 новых смертей общее число погибших от коронавируса возросло до 11 106 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2652 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1595 человек были госпитализированы», — сообщила она.

По словам Лари, в общей сложности 232,863 иранца были подвержены заражению КОВИД-19, из них около 194,098 выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 3097 других пациентов с коронавирусом находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 719 451 обследований на наличие COVID-19.