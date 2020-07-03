Бразилиа, , 02:24 — REGNUM 1 496 858 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Бразилии, в том числе 48 105 — новые, 2 июля сообщается на сайте бразильского минздрава.

Также за сутки в стране от осложнений при COVID-19 скончались 1 252 человека. Всего в Бразилии подтверждено 61 884 смерти среди пациентов с данным заболеванием. Еще 852 816 человек выздоровели.

Лидером по количеству случаев инфицирования SARS-CoV-2 является штат Сан-Паулу — 302 179.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ранее мог переболеть COVID-19 и собирается сдать тест на антитела к коронавирусу.

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