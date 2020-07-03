Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 02:08 — REGNUM В Южно-Курильске открыли памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

В Южно-Курильске открыли памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ Пресс-служба правительства Сахалинской области

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Именно эту поправку жители Курильских островов называют исторически важной для своего региона, поскольку она ставит точку в вопросе принадлежности островов России.

Молодёжь Кунашира и Шикотана выступила с инициативой открыть такой памятный знак — на гранитной плите с символикой РФ табличка с гравировкой текста поправки. Плиту установили на центральной площади Южно-Курильска.

«Сегодня мы стали свидетелями важнейшего события. Здорово, когда история делается нами», — сказал волонтёр Владислав Верещук.

Жители Курильских островов в период голосования по поправкам к Конституции с 25 июня по 1 июля показали высокую явку и большой процент поддержки. На Шикотане и Кунашире в голосовании приняли участие более 92% избирателей, поправки поддержали более 91%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине самая большая явка 1 июля на 15:00 фиксировалась в Южно-Курильске — 86,31%, на втором месте Курильск — 74,55%. Явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в Сахалинской области на 15:00 составила 48,34%. В Южно-Курильске тогда проголосовали к этому времени — 47,21% избирателей, в Курильске — 67,24%.