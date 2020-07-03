Бишкек, , 02:06 — REGNUM Вице-мэр столицы Киргизии Татьяна Кузнецова по просьбе горожан внесла изменения в постановление «Об ограничении деятельности общественного транспорта в выходные дни», разрешив городским службам такси работать по субботам и воскресеньям.

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Замглавы Бишкекского муниципалитета отметила, что при этом таксисты должны строго соблюдать санитарные нормы, установленные в связи с пандемией коронавируса: носить защитные маски, иметь при себе антисептики, содержать в чистоте, дезинфицировать и систематически проветривать салон автомобиля.

Мэрия столицы Киргизии призвала водителей такси не выходить на работу с симптомами простуды, острых респираторных вирусных инфекций и других заболеваний, а пассажиров — иметь при себе средства индивидуальной защиты.

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