Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Вывод 9,5 тысячи американских военнослужащих из Германии обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщается на сайте военного ведомства США.

Эспер подтвердил приверженность своей страны блоку НАТО и долгосрочному партнерству с ФРГ. Стороны договорились о тесной координации по разработке дальнейших планов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность сокращения своих войск в Германии, поскольку немецкая сторона «слишком мало платит» за содержание военнослужащих.

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