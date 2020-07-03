Каир, , 01:55 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1485 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 71 299. Также за 2 июля в Египте скончались 86 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 3120 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Египте выздоровели 407 пациентов. Всего в стране выздоровели 19 288 человек, их уже выписали из медицинских учреждений.