Сантьяго, , 01:41 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 167 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее число летальных исходов среди больных COVID-19 в Чили достигло 5920. Также за прошедшие сутки выявили 2498 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 284 541 случай инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в Чили 29 374 активных случая заболевания. С начала пандемии в стране провели 1 131 008 тестов на выявление инфекции.