Лима, , 01:12 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 3527 и достигло 292 004. Об этом 2 июля сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 185 смертей среди больных с COVID-19. Всего в Перу зарегистрировали 10 045 летальных исходов от осложнений при данном заболевании.

Также в республике с начала пандемии проведено 1 720 261 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перу был продлен до 31 июля режим чрезвычайного положения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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