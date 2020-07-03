Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Компания Amazon дала понять, что готовится выпустить сериал на основе вселенной видеоигр серии Fallout. Публикация была размещена на Twitter-странице Amazon Studios.

Согласно информации, предоставленной порталом Deadline, реализацией проекта займутся Джонатан Нолан и Лиза Джой, которых зрители знают по работе над шоу «Мир Дикого запада».

Помогать в работе им будут Тодд Ховард и Джеймс Альтман из компании Bethesda. Пока Amazon и Bethesda не сообщили подробности о будущем сериале, не известно, будет ли он напрямую связан с какой-то конкретной игрой или представит зрителям совершенно новый сюжет.

https://twitter.com/AmazonStudios/status/1278733996357111808

Напомним, оригинальная ролевая постапокалиптическая игра Fallout вышла в 1997 году. Релиз последней игры франшизы — многопользовательской Fallout 76 состоялся 23 октября 2018 года.

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