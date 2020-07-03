Приштина, , 00:34 — REGNUM Вечером 2 июля в Национальном институте общественного здравоохранения Косово сообщили, что за сутки в результате обследования 225 образцов в крае было выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. 63 пациента был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксирован 3064 случая заражения коронавирусом. Около 60% из них приходится на июнь. 54 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1707 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 1302 человека, из них более 500 — в Приштине.

Несмотря на рост числа выздоравливающих, эпидемия вновь начинает набирать обороты, что вызывает опасения о необходимости возвращения к мерам строгой изоляции.

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