Москва, , 23:38 — REGNUM Среднестатистической российской семье для «нормальной жизни» необходим доход в 86 тысяч рублей. Такие данные приводит компания «Ромир», которая провела соответствующее исследование.

Опрос проводился в июне 2020 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов России. Вопрос звучал следующим образом:

«Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для «нормальной жизни»?»

Распределение получилось следующим:

менее 20 тыс. руб. в месяц — 2% респондентов,

20—30 тыс. руб. в месяц — 4%,

30—45 тыс. руб. в месяц — 11%,

45—60 тыс. руб. в месяц — 18%,

60—90 тыс. руб. в месяц — 22%,

90−120 тыс. руб. в месяц — 21%,

более 120 тыс. руб. в месяц — 22%

Самые высокие запросы у жителей Северо-Западного федерального округа — 100,8 тысяч рублей. В Уральском федеральном округе — 95, 4 тыс. рублей. В Центральном — 90,2 тыс. рублей. В Дальневосточном — 88,3 тыс. рублей.