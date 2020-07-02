Москва, , 23:11 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 34 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 2 июля в оперативном штабе столицы.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, в Москве выявлено уже около 223 тысяч случаев заражения коронавирусом, 662 из которых — за последние сутки. За всё время с начала эпидемии скончались 3904 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 153 248 человек.