Менло-Парк, США, , 23:07 — REGNUM В популярном мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится ряд новых функций. Об этом сообщили разработчики приложения в своём блоге.

В частности, в интерфейсе десктопной версии приложения и WhatsApp Web станет доступен тёмный режим, в мессенджере также появятся анимированные стикеры, а пользователи смогут добавлять контакты друг друга посредством QR-кодов.

Кроме этого, в функции групповых видеозвонков будет добавлена возможность разворачивать видео одного из участников беседы на весь экран.

Сообщается, что все новые функции станут доступны для пользователей в новых версиях WhatsApp, который выйдут в ближайшие недели.

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