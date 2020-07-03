3 июля 2020 | Время чтения 11 мин

Ограничения постепенно снимают, но не везде. В каких регионах России стартовал туристический сезон и можно отдыхать без ограничений — подробности в материале ИА REGNUM.

Екатерина Торгушина, , 00:01 — REGNUM Непростая эпидемиологическая ситуация в мире пока не позволяет российским туристам путешествовать в другие страны. Россия полностью закрыла свои границы 27 марта, за это время осуществлялись только вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы. Лишь в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о возможности выезда за рубеж с целью учебы, работы, лечения или ухода за родственниками. Для осуществления поездки необходимо предоставить подтверждающий документ. Границы с некоторыми странами, например, с Абхазией и Белоруссией, могут открыть уже в июле, однако премьер порекомендовал пока «не торопиться» планировать поездки за рубеж.

Севастополь Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 1 июля стартовал российский туризм — 67 субъектов, в том числе Крым, Севастополь, Краснодарский край, Калининградская область начали принимать гостей со всей страны. 2 июля открылся курортный сезон на Байкале, а с 3 июля ждет гостей Горный Алтай. Многие регионы уже отменили карантинные меры для прибывающих из других субъектов, однако некоторые ограничения всё еще присутствуют. Аналитический центр Туту.ру публикует списки ограничений по городам России, актуальную информацию можно проверить на сайте «Радар надежды». В материале ИА REGNUM о том, куда можно отправиться отдыхать по России летом 2020 года и где необходимо будет пройти обязательную самоизоляцию по приезде.

Регионы, где карантинные меры для прибывающих еще действуют

Республика Алтай, как было упомянуто выше, собирается открыть туристический сезон 3 июля, однако в регионе пока действует обязательная самоизоляция для прибывающих из других субъектов РФ, о чем сказано в Постановлении Главного государственного санитарного врача по Республике Алтай от 22 июня 2020 года. Более того, с 10 июня закрыты границы на въезд и выезд Кош-Агачского района республики из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В Амурской области также присутствуют ограничительные меры для въезжающих в регион, однако на туристов они не распространяются (карантин сохранился только для вахтовых рабочих). 1 июля были сняты ограничения для гостиниц в некоторых городах (Белогорск, Тында, Шимановск), которые могли принимать только лиц, приехавших в служебную командировку. До 10 июля в регионе закрыты кафе с уличными верандами. Также, при соблюдении всех необходимых санитарных норм, вскоре планируют возобновить работу музеев. Оздоровительные центры и компании, занимающиеся организацией детского отдыха, пока не работают.

В Архангельской области до 7 июля приостановлено бронирование номеров в пансионаты, санатории, турбазы и прочее (в том числе на Соловецкий архипелаг). На данный момент сохраняется ограничение на въезд в туристических целях.

Во Владимирской области также пока действуют ограничения для туристов из других регионов. Посещение храмов и святынь не разрешено, пляжный отдых и активный туризм тоже, однако с 29 июня заработали санитарно-курортные организации (при условии выполнения всех санитарных норм).

Для въезжающих в Волгоградскую область карантин не предусмотрен, однако до 14 июля приостановлена работа пансионатов, санаториев, детских лагерей, турбаз и прочего.

Прибывающих в Вологодскую область просят сделать тест на новую коронавирусную инфекцию и пройти обязательную самоизоляцию.

Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин при въезде в Еврейскую автономную область. Прибывших из других регионов, где эпидемиологическая обстановка в норме, данная ограничительная мера не ждет. С 29 июня возобновили свою работу санатории п. Кульдур.

Самоизоляция ждет всех туристов, въезжающих на территорию Забайкальского края. К слову, санаторно-курортные комплексы региона еще не возобновили свою работу. Ожидается, что размещение туристов будет возможно в августе 2020 года, но при условии улучшения эпидемиологической обстановки.

Двухнедельный карантин придется соблюдать всем прибывающим в Ивановскую область. Более того, необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, которую необходимо получить не более чем за 5 дней до прибытия в регион. В субъекте уже возобновили работу санатории, летние кафе, веранды, музеи и выставочные центры (последние два — по предварительной записи). Однако все еще запрещены экскурсии и организованные туры (до особого распоряжения).

Чтобы въехать на территорию Кабардино-Балкарии, необходимо обязательно уведомить о своем прибытии, а также в дальнейшем пройти 14-дневную самоизоляцию. Туристическую отрасль в КБР планируют открыть в начале июля (точной даты пока нет), а горнолыжный курорт в Приэльбрусье в августе.

Калязин, Тверская область Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самоизоляция действует для прибывающих в Калининградскую область, однако ее можно не проходить при наличии подтвержденной брони отеля не менее чем на две ночи, а также при наличии недвижимости или постоянной регистрации в области. С 1 июля в регионе возобновили свою работу санитарно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия.

Официально Калмыкия открыта для посещения, однако о своем прибытии необходимо уведомить и пройти обязательную самоизоляцию. Достопримечательности, храмы и заповедник закрыты (до снятия ограничений), проведение экскурсий временно запрещено.

Въехать на Камчатку получится только после получения цифрового пропуска (при этом специальную справку об отрицательном тесте на коронавирус предоставлять не нужно). Все прибывающие проходят 14-дневный карантин. Туроператоры могут оказывать услуги местным жителям.

Обязательная изоляция действует для прибывающих в Кемеровскую и Костромскую области, при чем для въезда в Кострому необходимо предоставить справки (1 — об отсутствии заболевания, 2 — результаты лабораторного исследования на наличие антител, 3 — нотариальную доверенность на ребенка до 15 лет).

Туристы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Югры, Ямала, Якутии и Мурманской области должны предоставить справку об отсутствии коронавируса при въезде в Курганскую область. При этом карантин проходить не нужно. Продажа туров в регионе временно приостановлена.

Карантин также можно не проходить при въезде в Магаданскую область, но нужно предоставить соответствующую справку об отрицательном тесте на коронавирус. В субъекте временно приостановлено бронирование и размещение граждан в гостиницах, санаториях, турбазах и летних лагерях (ограничения снимут 6 июля). До 6 июля также приостановлена выдача туристам разрешений на охоту и путевок для рыбалки на лицензионных участках.

Ненецкий автономный округ открыт для туристов, однако сначала им необходимо пройти самоизоляцию. Требование о прохождении карантина для прибывающих в Нижегородскую область уже отменено, однако при планировании поездки в регион стоит помнить, что некоторые населенные пункты, например, Дивеево, пока закрыты на въезд и выезд. Нижегородский Кремль открыт для туристов.

Для посещения оздоровительных курортов Новгородской области необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на новую коронавирусную инфекцию. В остальных случаях можно спокойно путешествовать по региону. Следует помнить, что субъект поделен на красную, желтую и зеленую зоны. Остановится в гостиницах красной и желтой зон могут только люди, прибывшие в регион для служебной командировки. Зеленая зона — для всех. Подобное разделение на зоны присутствует и в Ленинградской области. В регионе также разрешены охота и рыбалка, открыто круизное направление, можно проводить экскурсии до 10 и до 25 человек (для «красной» и «желтой» зон соответственно) при условии соблюдения дистанции.

Карантин для прибывающих также действует в Оренбургской области (необходимо сделать тест на COVID-19 по прибытии), в Якутии, в Сахалинской области (наличие правки об отрицательном тесте на коронавирус освобождает от обсерватора — в любом случае активный туризм доступен только для жителей региона), в Алании (при наличии справки об отрицательном тесте или на наличие антител проходить самоизоляцию необязательно), в Смоленской области, в Томской области (только для прибывающих из Якутии), в Тува (для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, активный туризм недоступен), в Хабаровском крае (все досуговые, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия запрещены до 12 июля), в Хакасии (для прибывающих из Тувы и города Красноярска), в Ханты-Мансийском округе (для Башкирии, Дагестана и Якутии с предоставлением справки), в Чукотском автономном округе (можно не проходить при предоставлении справки; регион закрыт для посещения туристов до 6 июля), в Ямало-Ненецком автономном округе (для вахтовых рабочих, на туристов данная мера не распространяется) и в Карачаево-Черкесии (для прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией).

Суздаль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прибытии в Приморский край необходимо заполнить специальную анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Проходить двухнедельный карантин не нужно. В регионе с 1 июня по 15 июля разрешена охота на оленей. Въезд в Рязанскую область ничем не ограничен, однако для посещения санаториев необходимо иметь справку об отрицательном тесте. Для прибывающих в Чеченскую республику карантин отменен, однако нужно предоставить одну из справок: об отсутствии болезни, о наличии антител к коронавирусу, отрицательный результат на тест, сделанный по приезде в регион.

Регионы, где требование по двухнедельному карантину отсутствует

Калининград Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поэтапный запуск туристического сезона начался в Крыму. В регионе уже возобновили работу концертные залы и кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты, закрытые бассейны, батутные центры, водные аттракционы и пр. Открыты и пляжи. Тем не менее, до особого распоряжения введен масочный режим в общественных местах, сохранены требования по термометрии и социальной дистанции. Запрещены любые массовые мероприятия. Севастополь также готов к встрече с туристами.

В Краснодарском крае до 6 июля еще действует режим повышенной готовности, однако запуску туристического сезона это никак не помешало. Сохранены требования по маскам в общественных местах. Предоставлять справки об отрицательном тесте на коронавирус больше не нужно.

Туристический сезон в Алтайском крае начался еще 27 июня. В регионе открыты турбазы и гостиницы на всей территории. Общественные пляжи и бассейны пока официально закрыты. Масочный режим обязателен.

В Астраханской области возобновили прием туристов в гостиницах и отелях, турбазах. Пока закрыты театры, кинотеатры и пляжи. В Башкирии вновь начали прием детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря. Пляжи открыты на территории Белгородской и Брянской областей.

В Бурятии разрешены туристические поездки. Туристов могут принимать гостиницы, санатории и частные гостевые дома. Заработали многие музеи Улан-Удэ (в том числе Национальный музей республики, Этнографический музей народов Забайкалья).

С 1 июля в ограничительном режиме начали работу санатории Воронежской области, с 15 числа откроются выставочные комплексы и объекты туристического показа (с ограничениями по заполняемости помещений). С 10 августа планируется запустить все санитарно-курортные комплексы без ограничительного режима.

Границы Дагестана и Ингушетии открыты без применения карантинных мер. В Иркутской области возобновлена работа музеев (предварительная запись), открыты православные храмы и Прибайкальский национальный парк. Разрешена охота и рыбалка.

В Карелии разрешено проведение экскурсий для 20 человек в группе. Возобновлена работа санаториев. До 15 июля возможно посещение части парка «Валаамский архипелаг» туристическими группами.

Республика Адыгея Дарья Антонова © ИА REGNUM

Туристы могут свободно въехать на территорию Калужской области, Кировской области, Республики Коми (до 14 июля приостановлена деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха, а также размещение туристов в гостиницах, турбазах и иных местах размещения), Красноярского края, Курской области (приостановлена работы санаториев и детских лагерей), Липецкой области, Республики Марий Эл (прием туристов в заповедники приостановлен), Мордовии (парки, культурные и спортивные учреждения находятся под ограничениями), Мурманской области, Новосибирской области (все достопримечательности закрыты до 1 августа, однако индивидуальные туристы могут посещать заповедники), Омской области, Орловской области (открыты музеи, санатории и Областной выставочный центр), Пензенской области (открыты санатории, достопримечательности, театры, кинотеатры, храмы и святыни), Пермского края (пока закрыты зоопарки, музеи, выставочные центры, доступ на пляжи), Псковской области (разрешены экскурсии для 5 человек — в помещении, для 10 — на улице), Ростовской области (работа курортных отелей возобновлена), Самарской области (с 3 июля разрешаются экскурсии на водном транспорте с ограничениями, групповые экскурсии на открытом воздухе с применением радиооборудования, работы турбаз), Саратовской области (разрешены охота и рыбалка), Свердловской области (допускается проведение различных мероприятий, в том числе массовых спортивных с определенными ограничениями), Ставропольского края (курортная инфраструктура работает), Тамбовской области (открыт заповедник «Воронинский», разрешен сплав по Вороне), Татарии (активный туризм в количестве до 5 человек, открыты храмы и мечети, возможны экскурсии до 10 человек с применением аудиогида), Тверской области (открыты туристические базы, храмы, святыни, особоохраняемые природные территории), Тюменской области (музеи и выставочные центры пока не работают), Удмуртии (работают санитарно-оздоровительные организации, у которых есть медицинская лицензия), Ульяновской области, Челябинской области (открыты базы отдыха, горнолыжные центры; возможен активный туризм), Чувашии, Ярославской области (разрешен активный туризм — сплавы, треки; открыта круизная навигация; музеи, заповедники и зоопарки также открыты; святыни и храмы пока закрыты), Тульской области (работают музеи и заповедники), Адыгеи.