Тверь, , 22:58 — REGNUM Территорию Ржевского мемориала планируется развивать в дальнейшем. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» 2 июля.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Это событие, которое дало большой эмоциональный прилив. Прежде всего, это гордость за нашу страну, за тверскую землю. Мемориал даст возможность на долгие годы сохранить историческую правду. Самая большая ценность в том, что на открытии присутствовали фронтовики, которые воевали в этих местах. Каждый раз общаюсь с ними как с родными людьми. Теплота и искренность — главное качество наших ветеранов», — так Игорь Руденя описал свои впечатления от церемонии открытия мемориала, состоявшейся 30 июня.

«Могу назвать этот монумент неотъемлемой частью комплекса на Поклонной горе. Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники, рядом также есть площадка для поисковых отрядов. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи», — сообщил Игорь Руденя.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества. Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории. Торжественное открытие мемориала состоялось 30 июля с участием президента России Владимира Путина, президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко, ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона, в регионе разработан туристический маршрут «Земля воинской славы».