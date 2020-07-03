Скопье, , 03:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии удовлетворило просьбу Ассоциации журналистов Македонии и теперь журналисты и работники СМИ получат доступ к бесплатному обследованию на коронавирус.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, работники СМИ, занятые при освещении предвыборной кампании в стране, сталкиваются с повышенной нагрузкой и особо подвержены риску заражения коронавирусом. Однако высокая стоимость теста на коронавирус — 4000 денаров или 5200 рублей — делает эту процедуру недоступной для журналистов (как и для многих граждан страны).

Скрининг среди работников СМИ будет проводиться по спискам. В первую очередь будут проходить обследование журналисты и работники СМИ, занятые при подготовке ключевых программ — за три дня обследование пройдут около 500 человек. Результаты обследования первой очереди позволят составить дальнейший план действий.

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