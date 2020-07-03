Амман, , 03:50 — REGNUM Иордания 2 июля передала в дар Косово 24 тонны медицинского оборудования в целях оказания помощи в борьбе с эпидемией COVID-19.

На своей странице в социальной сети Facebook заместитель премьер-министра Косово Авдуллы Хоти Бесник Тахири заявил, что передача из Иордании включает полмиллиона защитных масок, 10 тысяч защитных костюмов, пять тысяч комбинезонов, 30 тысяч санитайзеров.

Политик от лица правительства Косово поблагодарил короля Иордании Абдуллу II за помощь и «братскую поддержку, прибывшую на специальном самолете из Иордании» и подчеркнул, что друзья познаются в беде.