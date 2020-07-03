Москва, , 15:00 — REGNUM С открытием Многофункциональных центров после отмены ограничительных мер в Москве появились жалобы на огромные очереди со стороны посетителей. В социальных сетях с каждым днем публикуется все больше гневных комментариев по отношению к организации приема в МФЦ. Очевидно, что скопления людей опасны, как в связи с существующей угрозой коронавирусной инфекции, так и нежелательны для людей, вынужденных тратить большое количество времени на очереди.

Центр госуслуг района Текстильщики Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Согласно требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не должно превышать 15 минут. Чтобы проверить, соблюдается ли данное требование и имеют ли жалобы посетителей реальную основу, корреспондент ИА REGNUM отправился в МФЦ, расположенные по соседству друг от друга.

Центр госуслуг района Текстильщики

МФЦ находится на новой станции розовой ветки — Окской. До центра госуслуг не больше десяти минут пешком, а здание организации сразу привлекает к себе внимание. Центр окружён высоким забором, справа от входа — аллея славы. Над таблицами «Управа Рязанского района города Москвы» и «Мои документы» потертые красные буквы «Добро пожаловать!»

Два часа дня. Во дворике МФЦ заняты все немногочисленные скамейки. Первыми привлекают к себе внимание две посетительницы, вероятно, ожидающие своей очереди. Между ними стоит большой пакет из «Макдоналдса» — ресторан быстрого питания расположен по дороге от метро до центра госуслуг. Тут же стоит молодой человек с двумя стаканами кофе и заезжает курьер из Delivery club. Кажется, посетители всеми силами стараются скрасить долгое ожидание. На удивление люди в масках и перчатках, как требуют того вывески на дверях здания, приезжают с детьми. При мне на лавочку садится пожилая женщина с коляской, которая минутой ранее проводила в центр, вероятно, свою родственницу. В самом конце аллеи с коляской гуляет мужчина, который всячески пытается успокоить маленького ребёнка. Через 15 минут он все ещё был во дворике, видимо, он также ждал своей очереди. На территорию заезжает еще один посетитель с дочкой — оставляет у здания свой велосипед, заходит с ребёнком в МФЦ. В целом за время пребывания возле центра госуслуг вместе со взрослыми мимо прошло не меньше десятка детей разного возраста. Многим ребятам тяжело давалось долгое ожидание, особенно при учёте недостаточного количества лавочек.

Трудно не заметить и работы по покраске забора вокруг МФЦ. Запах краски ощущался даже во дворике, а на газоне непонятно для чего лежал лист с надписью «Выход» и пятилитровая бутылка воды. Последняя, судя по всему, являлась собственностью рабочих. Покраска началась, несмотря на прогноз погоды и пасмурное небо, и закончилась очень быстро — полил дождь.

Ожидающие своих родственников люди вынуждены были остаться. Они прятались под крышей здания, а покидающие центр посетители бежали в сторону домов, используя в качестве зонтов файлы от документов. Предусмотрительные закрывали дождевиками детские коляски. Людей на момент начала дождя было достаточно много, однако позже стало понятно, что им повезло больше, чем посетителям в соседних центрах госуслуг.

Наиболее удобной и комфортной частью дня, когда можно завершить свои дела в МФЦ, станут утренние часы — с открытием или даже немного позже, в чем корреспондент ИА REGNUM убедился на следующий день. Людей в этот период достаточно мало, так что ожидание едва ли превысит полагающиеся 15 минут. Сотрудники на входе измеряют температуру каждому посетителю. Порой именно это затягивает время, пусть работники и пытаются справляться с обязанностями оперативно. Тем не менее утром обошлись всего одним сотрудником, который встречал посетителей. Он же выдавал бесплатные перчатки. Помимо проверки температуры и средств защиты для рук, можно заметить и большое количество антисептиков.

Центр госуслуг района Таганский

В нескольких метрах от Римской толпятся люди. Издалека кажется, что ни о какой социальной дистанции речи быть не может. МФЦ расположен в деловом центре Goldengate, однако очередь на приём начинается на улице. Здесь, в отличие от МФЦ на Окской, нет дворика и скамеек. Люди разных возрастов — кто в маске, кто без — стоят друг за другом. Как только подхожу ближе к двери, вижу выходящего из здания сотрудника в перчатках, который буквально разводит людей на положенные полтора метра, тем самым удлиняя очередь.

По дороге от метро и обратно встречались люди, направляющиеся в сторону МФЦ. Одна из них — женщина с двумя колясками. Она остановилась в стороне от очереди, располагавшейся на подъеме ко входу в центр госуслуг и о чем-то спрашивала охранника.

Укрыться от непогоды на Таганской практически невозможно даже под крышей, поэтому людей буквально заливал усиливавшийся с каждой минутой дождь, а коляски, как и в районе Текстильщики, прятали под дождевиками.

Посетитель Ольга рассказала, что уже второй день пытается завершить свои дела в МФЦ. В 10 часов утра предыдущего дня она увидела очередь не меньше сегодняшней, поэтому не сумела оформить необходимые документы. Некоторым посетителям сразу советуют приходить в другой день. На входе также проверяют температуру. Людей запускают только по мере движения очереди, когда другие посетители выходят из здания. Поэтому многим приходится ожидать на улице. Так, уже второй МФЦ нашего маршрута оказался переполненным и, в отличие от первого, практически не позволял соблюдать меры предосторожности, необходимые при пандемии.

Центр госуслуг района Южнопортовый

Центр госуслуг на Пролетарской оказывается самым немногочисленным на момент приезда и самым безопасным с точки зрения соблюдения карантинных мер. Сотрудники стоят на входе и, видимо, проверяют температуру и наличие масок, а люди в количестве примерно десяти человек стоят в очереди на необходимой дистанции. Сидения возле входа пустуют, посетителей с детьми также нет, а очередь не выходит на лестницу. Однако, несмотря на такую радостную, в сравнении с двумя предыдущими центрами, картину, очевидно, что в очереди людям придется стоять больше положенных пятнадцати минут. Кроме того, очередь, растянувшаяся за пределы здания МФЦ, остается крайне неприятным явлением как для сотрудников, которым, скорее всего, приходится выслушивать недовольства людей, так и для посетителей, тратящих большую часть своего дня на посещение организации.

Центр госуслуг района Тверской

Недалеко от станции Тверская находится еще один МФЦ. На входе стоят две девушки, измеряющие температуру посетителям. Охранники выдают бесплатные перчатки. На удивление людей не так много, но работники спешат разрушить веру в существование возможности оформить какой-либо документ без очереди: «Сегодня мало посетителей только из-за того, что пятница. Обычно людей намного больше. Очереди тоже огромные».

Из-за отсутствия большого количества людей предоставляется возможность зайти в центр. На столе охранника лежат бесплатные одноразовые перчатки, чуть дальше — антисептики, которыми предлагают воспользоваться каждому посетителю. У окошек сотрудников несколько пожилых людей, что, по словам работников, редкость. Однако разгруженный день совсем не означает, что в МФЦ района Тверской ситуация лучше, нежели в других центрах, — сегодня сотрудникам и посетителям выпал редкий шанс провести спокойный день.

Центр госуслуг района Басманный

В отличие от предыдущего МФЦ, центр госуслуг района Басманный требует долгой ходьбы от метро. Можно, конечно, доехать на общественном транспорте, но это не поможет избежать проблем. Например, пожилой мужчина долго жаловался сотруднику МФЦ на то, что с трудом нашёл нужное место, ведь вывеска «Мои документы» находится слишком далеко от входа, который расположен вовсе с другой стороны здания. Рядом с МФЦ — огромное количество людей. И пожилые, и средних лет, и молодые с детьми. Странно видеть такую очередь — вопреки мнениям о том, что пятница считается наименее загруженным днём. Каждый, кто приходит, должен подойти к работникам, назваться и сообщить причину прихода. Сотрудники, в свою очередь, скажут, за кем и когда нужно следовать. Везёт тем, кто забирает документы: для них ожидание оказывается сравнительно недолгим.

Однако людям, прибывшим на оформление, удача сопутствует намного меньше: кто-то ждёт уже более 40 минут. И собирается ждать столько же, о чем заявляет девушка, разговаривающая с ожидающим ее человеком по телефону. Кто-то более уставший сидит на траве. Некоторые не выдерживают и просят разрешения войти, чтобы сходить в уборную, — видимо, ожидают слишком долго. Меньше всего везёт людям, не знавшим, что нужно подходить и называться, — есть и такие, хотя сотрудники стараются никого не упускать из виду и порой подходят первыми. Входить в помещение позволяют только в масках, перчатки выдают там же. Однако, в отличие от остальных МФЦ, никаких предупреждений о необходимости социальной дистанции нет.

Ситуация с длительным ожиданием очереди у МФЦ находится в плачевном состоянии. После карантина множество людей сталкиваются с трудностями как финансового характера, так и в вопросах трудоустройства, что делает посещение центров госуслуг необходимостью. При этом угроза вируса не исчезает, а многие посетители МФЦ старше 65 лет, что относит их к группе риска. В данной ситуации необходимо либо запастись терпением и масками с перчатками, либо ждать изменений в организации работы многофункциональных центров.