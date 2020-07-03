Приштина, , 03:49 — REGNUM Глава миссии ЕС в Косово Наталья Апостолова 2 июля передала в дар министерству здравоохранения Косово шесть тысяч комплектов для проведения тестов на коронавирус, свыше 67 тысяч защитных масок, 90 больничных коек и другое медицинское оборудование.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди предоставленных ЕС средств пять дефибриляторов и 350 пульсоксиметров.

Всего передано оборудования на сумму 800 тысяч евро. Средства выделены в рамках помощи Евросоюза Косово в борьбе с пандемией COVID-19, а закупленное на них оборудование было доставлено в край через офис ООН по обслуживанию проектов.

Помощь особенно важна в свете того факта, что Косово страдает от острой нехватки тестов на коронавирус.

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