Приштина, , 03:49 — REGNUM 1 июля правительство Косово приняло решение о введении новых ограничительных мер с целью предотвратить дальнейшую эскалацию эпидемиологической ситуации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по предложению министра здравоохранения Арменда Земая, запрещено проведение собрание людей в группы из более, чем 50 человек на открытых пространствах.

При этом остается неизвестным, будет ли разрешено проведение свадебных мероприятий или открытие ночных клубов. С учетом того, что албанские традиции предполагают свадьбы, в которых участвуют не 5 и не 50, а 500 человек, решение свидетельствует о том, что первоочередной целью правительства Авдуллы Хоти было не ограничить распространение вируса, а ограничить политическую деятельность оппонентов из «Движения за самоопределение», традиционно активно использующих митинги для укрепления своих позиций.

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