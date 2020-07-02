Анкара, , 21:46 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции зарегистрировано около 1,2 тыс. новых фактов заражения коронавирусом, сообщил 2 июля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его данным, за сутки в Турции было проведено 49 714 тестов на коронавирус, из них 1186 дали положительный результат.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 202 284 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за 24 часа умерли 17 пациентов с диагнозом COVID-19, после чего общее число жертв эпидемии достигло 5167.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ослаблении введенных из-за эпидемии карантинных мер.

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