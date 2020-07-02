Скопье, , 23:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 2 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1653 человек было выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом. При этом 150 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 6625 случаев заражения, 321 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За 2 июля в стране скончались 15 пациентов — это новый антирекорд для страны. 2748 пациентов уже излечились. Число активных случаев заражения продолжает возрастать и приближается к четырем тысячам.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы, в настоящий момент проходит избирательная кампания. Тем временем в министерстве здравоохранения уже готовятся к осенней волне пандемии.

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