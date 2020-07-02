Рим, , 21:00 — REGNUM В Италии за прошедшие сутки умерли 30 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 2 июля Rai News со ссылкой на минздрав страны.

По информации ведомства, теперь в Италии общее число жертв эпидемии составляет 34 818 человек.

За тот же период на территории Италии был выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом, а их общее количество достигло 240 961.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна уже преодолела критическую отметку пандемии. Напомним, представители ВОЗ заявляют о высокой вероятности второй волны пандемии коронавируса.

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