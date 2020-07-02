Москва, , 20:53 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 2 июля выявлено 1316 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта на текущие сутки установлено 1316 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день лечение в госпиталях Минобороны проходят 1032 человека, 23 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 66 военнослужащих, ещё 195 — изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих, общее число выздоровевших в Вооруженных силах достигло 6650 человек.