Ханты-Мансийск, 2 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Югре гражданам старше 65 лет придётся соблюдать самоизоляцию до 12 июля. Соответствующее постановление подписано главой региона, сообщает оперативный штаб ХМАО.
Исключением стали сотрудники организаций, чьё нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является критически важным.
В оперативном штабе подчеркнули, что в регионе режим повышенной готовности продлён до 5 июля.
Как ранее сообщало РЕ, в Югре с начала пандемии ко 2 июля выявлено 9 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 762 пациента выздоровели, 59 скончались.