Иваново, , 20:24 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил жителей Иванова и всего региона с решением оргкомитета «Победа» о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Иваново вошёл в число 20 городов РФ, которые получили это звание — решение было принято 2 июля на заседании Российского организационного комитета «Победа» с участием президент РФ Владимира Путина.

Глава региона также лично позвонил инициаторам присвоения звания городу — председателю совета ветеранов Ивановского Меланжевого комбината Валентине Кулдошиной и дважды Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР Валентине Голубевой.

«Ивановская область — это регион по-настоящему трудовых людей. Я вас благодарю, что вы эту инициативу подняли во время встречи с президентом России. Поздравляю всех жителей Ивановской области с этим абсолютно заслуженным почётным званием», — сказал губернатор.

«Это оценка многих поколений тружеников нашего текстильного края. Спасибо Вам большое», — сказала Валентина Голубева.

«Каждая ниточка ткани, которая шла на фронт, прошла через душу, через сердце наших текстильщиков. Работали не покладая рук, не останавливая оборудование. Трудился весь город: и дети, и пожилые. Вклад ивановцев в приближение Великой Победы, действительно, громадный», — отметила в беседе с губернатором Валентина Кулдошина.

Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Закон, который вводит почетное звание «Город трудовой доблести» президент подписал 1 марта 2020 года.

6 марта, во время своей поездки в Иваново, Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении городу звания Города трудовой доблести».

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