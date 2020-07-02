Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 20:20 — REGNUM В ямальском городе Тарко-Сале возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прокурорская проверка выявила нарушение прав 79 вахтовиков, которые были размещены на двухнедельную обсервацию в общежитии «Тундра» в городе Тарко-Сале руководством группы компаний IGS.

В хостеле не обеспечили изоляцию проживающих. В итоге у 21 вахтовика было выявлено заражение коронавирусной инфекцией.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»).