Магнитогорск, Челябинская область, , 20:13 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 2 июля почтили память сотрудников милиции, убитых 20 лет назад в городе Аргун (Чечня). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники правоохранительных органов и руководство города возложили цветы к мемориалу в честь стражей порядка, погибших при выполнении своего служебного долга. Началась церемония минутой молчания и оружейными залпами. После этого пришедшие возложили гирлянду, венки и цветы.

Теракт произошёл 2 июля 2000 года. Вечером того дня заминированный грузовик прорвался на территорию общежития, в котором проживали бойцы сводного отряда ГУВД по Челябинской области. Затем прогремел мощнейший взрыв и после него начался массированный обстрел. Более 80 человек получили ранения. 22 челябинских милиционера погибли, девять из них — магнитогорцы.