Рим, , 19:44 — REGNUM По данным на вечер четверга, 2 июля, в Италии умерли 34 818 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 30 (днем ранее — на 21), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 191 083 человека, за день этот показатель увеличился на 366 (днем ранее — на 469).

Число подтвержденных носителей выросло на 201 (днем ранее — на 187). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 961. В настоящее время заражены 15 060 человек — на 195 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается с конца апреля.