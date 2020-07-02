Бишкек, , 19:39 — REGNUM В Киргизии проблема острой нехватки мест для госпитализации пациентов с коронавирусом будет решена уже завтра — за счет подготовки более 700 дополнительных койко-мест вне больниц. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов, сегодня, 2 июля.

Читайте также: В больницах столицы Киргизии не хватает мест для пациентов с коронавирусом

По словам высокопоставленного чиновника, общежития некоторых учебных заведений временно перепрофилируются под больницы.

«Понятно, что в этих общежитиях не такие условия, как, например, на территории бывшей американской военной авиабазы имени Ганси. Но сейчас самое главное — разместить больных и начать их лечение», — подчеркнул он.

Также глава правительства отметил, что жители республики распространяют видео о том, что больные люди лежат на скамейках или в машинах.

«Нельзя этого допустить. Поэтому ежедневно необходимо оборудовать как минимум по 500 новых койко-мест», — подытожил премьер-министр Боронов.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили сразу 526 заразившихся коронавирусом