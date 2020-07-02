Рим, , 19:33 — REGNUM С сентября 2020 года возобновится обучение в вузах Италии в очной форме, заявил в четверг, 2 июля, министр по делам высшего образования Гаэтано Манфреди.

При этом у студентов, которые по тем или иным причинам не смогут присутствовать в аудиториях, будет возможность «присутствовать» на занятиях онлайн.

Для нормальной работы вузов нужно, чтобы преподаватели и студенты вернулись «в аудитории, библиотеки и лаборатории», добавил министр.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 1 июля, умерли 34 788 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 21 (днем ранее — на 23). Выздоровели 190 717 человек, за день этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 1052). Число подтвержденных носителей выросло на 187 (днем ранее — на 142). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 760. В настоящее время заражены 15 255 человек — на 308 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.