Сыктывкар, , 19:27 — REGNUM В Коми за поправки к Конституции проголосовали 65,08% избирателей (221 113 человек). В голосовании приняли участие 51,82% избирателей, включенных в списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

По данным избиркома, на участках было выдано 340 092 бюллетеней, но в ящиках обнаружили только 339 772, остальные бюллетени избиратели вынесли за пределы участков. Недействительными признали 3 337 бюллетеней.

Среди регионов республика по явке заняла 72 место. По результатам голосования за правки — 77 место.