Москва, , 19:06 — REGNUM В четверг, 2 июля ЦИК России подвел итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, согласно которым явка по стране составила 67,97%. За проголосовали — 77,92% проголосовавших, против — 21,27%.

Вопреки открытой, общедоступной информации о ходе голосования и итогах общественного наблюдения за ним, представитель «Голоса» Сергей Шпилькин подготовил псевдонаучный материал, в котором осуществил очередную плановую и совершенно нелепую попытку дискредитации результатов голосования, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

По ее словам, Сергей Шпилькин приводит описательную математическую модель, которой пытается подкрепить свои однотипные и далекие от реальной ситуации доводы о нелегальности результатов голосования и наличии массовых фальсификаций.

Всем известно, что конституционная реформа на всем протяжении проходила в условиях беспрецедентно широкого экспертного открытого обсуждения. Сам процесс голосования сопровождался повсеместным общественным контролем со стороны общественных наблюдателей и при непосредственном участии институтов гражданского общества. В этой связи, очередное заявление «Голоса» является не более чем заготовленной провокацией, лишенной конструктивных аргументов и общенаучной логики.

Во-первых, публично представленные итоги наблюдения за голосованием демонстрируют высочайший уровень общественного контроля за чистотой и законностью процедуры голосования, при котором не было зафиксировано фактов массовых грубых нарушений, в том числе вбросов и фальсификаций.

Во-вторых, представленная Шпилькиным и уже давно признанная антинаучной математическая концепция, которая якобы позволяет выявить посредством арифметических вычислений факты нарушений, была представлена в виде хорошо оформленного материала, подкрепленного целым рядом инфографической информации, уже через считанные часы после объявления официальных данных Центризбиркомом. Это абсолютно точно доказывает, что материал не имеет аналитической почвы, далек от глубокого научного исследования и носит характер всего лишь заранее написанного провокационного памфлета.

«Общероссийское голосование, проходившее на протяжении недели с 25 июня по 1 июля, и его результаты признаны открытыми, прозрачными и легитимными. Главный источник этого — мнение общества, которое приняло активное участие в наблюдении за голосованием. Никакие антинаучные манипулятивные заявления, поданные в эмоциональном «правозащитном» стиле, не в силе исказить позицию российского гражданского общества», — завершила свой комментарий Алена Булгакова.