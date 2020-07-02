Москва, , 19:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституцию.

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать «спасибо вам большое» за поддержку и доверие», — заявил глава государства, открывая заседание оргкомитета «Победа».

"Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны — в конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», — констатировал Владимир Птин. Но, на его взгляд, «нельзя забывать еще об одном».

Глава государства считает, что пока страна еще переживает стадию формирования, поэтому нуждается в стабильности. «После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, еще находится в стадии формирования, становления», — констатировал Путин. По его мнению, «это касается всех аспектов жизни: и политической системы, и экономики». «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку, нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов», — уверен президент.

«И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки», — обратился он к россиянам.

При этом президент заявил, что понимает тех, кто проголосовал против поправок в конституцию.

«Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против поправок в конституцию», — сказал глава государства.

«У нас еще много нерешенных проблем, это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное», — отметил президент. «Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент уверен, что властям необходимо оправдать доверие граждан, поддержавших поправки в конституцию.

«Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше, и так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — заявил глава государства.

«Еще раз обращаюсь к гражданам России и хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо!» — повторил Владимир Путин.