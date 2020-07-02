Москва, , 18:50 — REGNUM Со 2 июля в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/41 679) открывается прием заявок на Грантовый конкурс Росмолодежи в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Форум пройдет с 18 июля по 2 сентября 2020 года и будет включать в себя 6 тематических смен.

Возможность участия в Грантовом конкурсе форума «Территория смыслов» есть у представителей типа Мастер-участник (физически находятся на площадке Форума) и цифровой Аватар (входит в мини-команду Мастера-участника и участвует онлайн), каждый сможет получить до 1,5 млн рублей.

Окончание приема заявок зависит от выбранной смены:

Смена «Амбассадоры Форума» до 12 июля 23:59 (время московское);

Смена «Гражданское общество» до 20 июля 23:59 (время московское);

Смена «Политика и сетевые лидеры» 29 июля 23:59 (время московское);

Смена «Вызовы образования» 5 августа 23:59 (время московское);

Смена «Служение Отечеству» 13 августа 23:59 (время московское);

Смена «Цифровая экономика» 21 августа 23:59 (время московское)

Возможность подавать и редактировать заявки в дни смены не предусмотрена.

Допускаются к защите социально значимые проекты в номинациях:

Студенческие инициативы;

Добровольчество;

Развитие социальных лифтов;

Инициативы творческой молодежи;

Патриотическое воспитание;

Спорт, ЗОЖ, туризм;

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;

Укрепление семейных ценностей;

Молодежные медиа.

Рекомендуемый срок реализации проекта: октябрь 2020 год — сентябрь 2021 года.

«Мы очень горды, что #Тснавсегда причастна к существенному повышению качества грантовых проектов — благодаря образовательным программам форума, направленным на постоянную оценку своей деятельности и на повышение ее эффективности, а также благодаря кооперации с экспертами конкурса молодёжных проектов и стараниям Росмолодежи по системному подходу в работе и прозрачности в оценке грантовых инициатив», — рассказал программный директор форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Формат защиты проектов для представителей Мастер-участник: публичное трехминутное выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос — ответ». Для типа цифровой Аватар будут проведены защита и общение с Экспертами в формате онлайн.

Представленные на Конкурс проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по десятибалльной шкале по 10 критериям:

актуальность и социальная значимость проекта;

логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;

инновационность, уникальность проекта;

соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;

обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;

масштаб реализации проекта;

собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;

опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности;

соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;

информационная открытость, публичность.

«Все темы заявленных номинаций совпадают с теми ценностями, которые транслирует президентская платформа «Россия — страна возможностей». У нас сейчас реализуется 25 проектов, и все они направлены на выявление и поддержку активной молодежи. К примеру, студенческие инициативы мы поддерживаем через олимпиаду «Я — профессионал». Целеустремленные и талантливые молодые люди могут доказать свой профессионализм, привлечь внимание работодателей. А идеи победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» часто выходят за рамки конкретного региона. Более того, талантливые ребята — победители и лауреаты наших проектов, получают возможность обучения в Мастерской управления «Сенеж», которая сейчас, как и в прошлом году, будет принимать гостей «Территории смыслов». Мы надеемся, что в этом году гости и участники форума оценят все возможности, которые у них есть в России, и станут активным членам нашей команды», — подчеркнула проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 1120 «О Всероссийском конкурсе молодежных проектов» (редакция от 09 февраля 2018 г. № 133), а также приказом Федерального агентства по делам молодежи от 22 марта 2018 г. № 82 «Об утверждении порядка проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов» (с изменениями от 13 мая 2019 года).

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия — страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Организаторами Форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».