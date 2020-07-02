Москва, 2 июля 2020, 18:50 — REGNUM Со 2 июля в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/41 679) открывается прием заявок на Грантовый конкурс Росмолодежи в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Форум пройдет с 18 июля по 2 сентября 2020 года и будет включать в себя 6 тематических смен.
Возможность участия в Грантовом конкурсе форума «Территория смыслов» есть у представителей типа Мастер-участник (физически находятся на площадке Форума) и цифровой Аватар (входит в мини-команду Мастера-участника и участвует онлайн), каждый сможет получить до 1,5 млн рублей.
Окончание приема заявок зависит от выбранной смены:
Смена «Амбассадоры Форума» до 12 июля 23:59 (время московское);
Смена «Гражданское общество» до 20 июля 23:59 (время московское);
Смена «Политика и сетевые лидеры» 29 июля 23:59 (время московское);
Смена «Вызовы образования» 5 августа 23:59 (время московское);
Смена «Служение Отечеству» 13 августа 23:59 (время московское);
Смена «Цифровая экономика» 21 августа 23:59 (время московское)
Возможность подавать и редактировать заявки в дни смены не предусмотрена.
Допускаются к защите социально значимые проекты в номинациях:
Студенческие инициативы;
Добровольчество;
Развитие социальных лифтов;
Инициативы творческой молодежи;
Патриотическое воспитание;
Спорт, ЗОЖ, туризм;
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;
Укрепление семейных ценностей;
Молодежные медиа.
Рекомендуемый срок реализации проекта: октябрь 2020 год — сентябрь 2021 года.
Формат защиты проектов для представителей Мастер-участник: публичное трехминутное выступление с последующим двухминутным общением с экспертной комиссией в формате «вопрос — ответ». Для типа цифровой Аватар будут проведены защита и общение с Экспертами в формате онлайн.
Представленные на Конкурс проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по десятибалльной шкале по 10 критериям:
актуальность и социальная значимость проекта;
логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
инновационность, уникальность проекта;
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;
обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
масштаб реализации проекта;
собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности;
соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;
информационная открытость, публичность.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 1120 «О Всероссийском конкурсе молодежных проектов» (редакция от 09 февраля 2018 г. № 133), а также приказом Федерального агентства по делам молодежи от 22 марта 2018 г. № 82 «Об утверждении порядка проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов» (с изменениями от 13 мая 2019 года).
Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи входит в платформу «Россия — страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Организаторами Форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».