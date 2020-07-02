Подгорица, , 18:40 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории 2 июля сообщил, что за сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом после анализа 444 тестов.

Больше всего случаев выявили в Подгорице. В муниципалитетах Рожае и Бело-Поле власти ввели строгие ограничительные меры.

Всего в стране активных 289 случаев с момента начала второй волны, умерли трое (всего 12).

Тем не менее Черногория открыла границы для всех стран ЕС без тестов и карантина. Граница с Сербией остается закрытой, въезд из других стран региона — с тестом.

Власти призывают людей строго соблюдать дистанцию, носить маски в закрытых помещениях, но о карантине речь не идет по экономическим причинам.