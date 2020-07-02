Москва, , 18:39 — REGNUM Президент Фонда развития франко-российских исторических инициатив Пьер Малиновский считает, что голосование в России прошло очень успешно, так как онлайн-платформа дала возможность многим людям проголосовать, что повлияло на повышение явки на голосование.

«По моему мнению, это положительный аспект электронного голосования. Я считаю, что в будущем такой вид голосования будет применяться во многих странах», — отметил Пьер Малиновский, комментируя итоги голосования по внесению поправок к Конституции РФ.

По его мнению, процесс голосования был организован очень хорошо, несмотря на попытки определенной категории людей дискредитировать эти голоса и призывы не голосовать. «Голосование имело оглушительный организационный успех», — подчеркнул наблюдатель.

«Я считаю, что поправки, предложенные на этом голосовании, были необходимы для развития России и благосостояния ее народа. По моему мнению, большинство россиян проголосовали за изменение конституции, потому что они осознают важность этих изменений для российского общества и их приверженность традиционным ценностям», — завершил свой комментарий международный эксперт.