Москва, , 18:32 — REGNUM Глава комиссии Андрей Климов сообщил, что по итогам обсуждения таких случаев комиссия может рекомендовать внести изменения в законодательство

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ намерена дать политическую оценку попыткам вмешательства извне в процесс голосования по конституции РФ и может рекомендовать внести изменения в законодательство по итогам обсуждения таких случаев. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

«Комиссия планирует уже 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс в РФ, запросить правовую оценку полученных нами данных у правоохранительных органов и внести результаты этой работы в ежегодный доклад комиссии для Совета Федерации», — сказал Андрей Климов.

«Не исключаю, что в результате обсуждения нами будут сделаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства. Это, естественно, необходимо будет сделать с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений», — добавил он.

Сенатор напомнил, что ранее в комиссии была создана мониторинговая группа по выявлению признаков внешнего вмешательства в конституционный процесс за прошедшие пять месяцев (с момента начала работы над поправками). В ранее обнародованном заявлении от имени комиссии говорилось «об установленных попытках проведения провокаций» внутри страны «силами лиц, на которых Вашингтон и его соучастники решили сделать ставку в своем антироссийском плане».

В частности, комиссия упоминала такие виды вмешательства, как дезинформация россиян в связи с предстоящим голосованием по линии западных СМИ-иноагентов, массовое распространение фейков в социальных сетях и иными способами, подстрекательство к совершению противоправных деяний в связи с голосованием, включая фабрикацию нарушений избирательного законодательства, кибератаки, провокации несанкционированных уличных акций. «Прошедшие события подтвердили данные, поступавшие в мониторинговую группу комиссии», — отметил сенатор.

Вместе с тем, полагает глава комиссии СФ, «благодаря высокому уровню сознательности и ответственности большинства граждан России, своевременно принятым профилактическим мерам задуманный за рубежом антироссийский спектакль провалился де-факто и де-юре».