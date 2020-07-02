Москва, , 18:31 — REGNUM Департамент транспорта Москвы рекомендовал столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за пробок на дорогах, к вечеру 2 июля достигших 9 из 10 баллов. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале департамента.

«Чтобы быстрее добраться домой, советуем пересесть на общественный транспорт. Берегите себя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к пробкам привели перекрытие движения по Тверской улице в обоих направлениях из-за пожара, дорожные работы на Волоколамском шоссе, а также осадки в виде дождя.