Тбилиси, , 18:06 — REGNUM Грузия в однократном порядке отсрочит призыв в армию для студентов профессиональных училищ. Вопрос рассматривался на заседании правительства Грузии 2 июля. Разработанный министерством образования, науки, культуры и спорта проект поправок в действующее законодательство правительство представит на рассмотрение парламента.

Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, изменения будут способствовать развитию профессионального образования и одновременно не будут препятствовать процессу призыва на обязательную военную службу.

«При представлении годового отчета в парламенте мы пообещали сделать однократную отсрочку призыва в армию для студентов профессиональных училищ, и сегодня соответствующий проект поправок в законодательство представляет министерство образования. Это будет способствовать развитию профессионального образования и не помешает призыву на военную службу. Это будет только однократная отсрочка. Курсы профобразования 12-месячные и 24-месячные, а главное, что в профессиональные училища студенты поступают с 15 лет. Так что это не будет инструментом уклонения от обязательной военной службы, а молодым людям мы дадим возможность освоить профессию», — заявил премьер.