Калуга, , 10:20 — REGNUM Калужская область с начала 2020 года стала координатором национального туристского проекта «Императорский маршрут». Задача презентации федерального маршрута на ближайшие два года возложена на областное Агентство по развитию туризма и Туристско-информационный центр «Калужский край» при поддержке регионального министерства экономического развития, сообщает 3 июля корреспондент ИА REGNUM.

Георгиевский Мещовский монастырь с памятником Евдокии Стрешневой Иллюстрация Агентства по развитию туризма Калужской области

Однодневный тур «Императорский маршрут» по Калужской области предполагает посещение музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых», кафедрального Троицкого собора, Калужского музея изобразительных искусств, Лаврентьева монастыря, Казанского девичьего монастыря, православной обители «Сергиев Скит», музея-заповедника «Полотняный Завод» и музея бумаги «Бузеон». Эти места связаны с именами Екатерины II, Александра I, Николая I, Николая II, других членов императорской фамилии. В двухдневный тур также включены Свято-Георгиевский монастырь и Музей трёх цариц в Мещовске, село Серебряно, Оптина пустынь и Малоярославецкий Никольский Черноостровский монастырь.

Реализация национального туристского проекта «Императорский маршрут», направленного на сохранение памяти и популяризацию знаний о династии Романовых, началась в памятный для России 2018 год, когда отмечали 100-летие мученической кончины царской семьи. Тогда «Императорский маршрут», поддержанный Министерством культуры РФ, объединил 10 регионов России, а в 2019 году к проекту подключились уже 19 регионов, в том числе и Калужская область.

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