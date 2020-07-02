Пенза, , 18:03 — REGNUM В Пензенской области с 3 июля стартует сдача единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по литературе, географии и информатике. Сдавать ЕГЭ будут 1389 выпускников. Информатику выбрали — 999 школьников, географию — 49, литературу — 341 учащийся, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Сегодня, 2 июля, во всех учебных заведениях, где намечены провести ЕГЭ, осуществляют генеральную уборку. Где-то для этих работ привлекли клининговые компании, в каких-то школах обходятся собственными силами. Дезинфекцию ведут в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Особое внимание уделяют местам большого скопления людей — на входах и в холлах, где располагались избирательные участки, туалетных комнатах. Кроме дезинфекции, в помещениях проводят установку закупленных ранее обеззараживателей воздуха.

В остальных школах, где будет проходить сдача ЕГЭ, но их не задействовали в избирательные кампании, проведут дезинфекцию перед началом экзамена. В конце дня помещения также обработают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для проведения единых государственных экзаменов закупили обеззараживатели воздуха.

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