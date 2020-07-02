Москва, , 17:49 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 271 автомобиля из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Volkswagen T6.1, изготовленные в 2020 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в тросы дверей из-за отсутствия уплотнителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при отрицательных температурах дефект может привести к замерзанию тросов дверей.

На отзываемых транспортных средствах тросы дверей будут проверены и, при необходимости, осушены сжатым воздухом или заменены. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.