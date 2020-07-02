Иваново, , 17:49 — REGNUM Детские сады поэтапно возобновляют свою деятельность в Ивановской области, графики открытия детсадов смогут утверждать власти муниципалитетов с 6 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Обязательным условием для посещения детсада является медицинский осмотр.

«Эта обязательная процедура будет максимально удобной для родителей, им не нужно с ребенком идти в поликлинику для того, чтобы получить справку. Осмотр будет проводиться непосредственно в детском саду сотрудниками поликлиники», — сказала руководитель комплекса социальной сферы Ирина Эрмиш.

Также пока ограничена работа в детсадах сотрудников старше 65 лет, а имеющих хронические заболевания, беременных. Перемещение воспитателей и младших воспитателей без производственной необходимости по помещениям дошкольного учреждения и контакты детей разных групп между собой во время прогулок будет запрещено. В течение дня каждые четыре часа будет проводиться влажная уборка всех помещений учреждений, дезинфекции будут подвергаться игровые уличные предметы, при входе в помещение разместят дезинфицирующие средства для обработки рук.