Омск, , 17:32 — REGNUM Омск оказался в списке 20 городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о присвоении этого почётного звания ряду городов объявил 2 июля на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин.

Также в список вошли сибирские города Новосибирск, Томск, Новокузнецк, Иркутск.

Все необходимые документы глава государства намерен подписать в ближайшее время.

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Как сообщало иа, Омск в 1941 году насчитывал более 260 тысяч человек. в годы Великой Отечественной войны город принял около 200 эвакуированных промышленных предприятий, 60 госпиталей, десятки учебных заведений, театров, музеев, сотни тысяч беженцев.

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