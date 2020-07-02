Липецк, , 17:24 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 2 июля.

Скончалась 73-летняя женщина, проживавшая в областном центре. У неё была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Женщину лечили в инфекционном госпитале.

Лечение осложнялось наличием у пациентки тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности она скончалась.

Всего по состоянию на 2 июля в регионе было зарегистрировано 17 летальных случаев.

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